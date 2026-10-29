Marc Marquez di Puncak Klasemen MotoGP 2026, tetapi Ada yang Bikin Tak Tenang

jpnn.com - Marc Marquez belum bisa menganggap persaingan gelar juara MotoGP 2026 berada dalam kendalinya.

Meski baru saja merebut posisi teratas klasemen, pembalap Ducati itu masih menghadapi sejumlah tantangan menjelang seri MotoGP Malaysia 2026.

Balapan di Negeri Jiran akan berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2026 di Sirkuit Sepang.

Keunggulan Marquez atas Jorge Martin saat ini hanya terpaut 10 poin. The Baby Alien mengumpulkan 365 poin, sedangkan Martin berada di urutan kedua dengan koleksi 355 angka.

Marquez Tak Bisa Tenang Menjelang MotoGP Malaysia

Perubahan posisi tersebut terjadi setelah Marquez memenangi sprint race MotoGP Australia di Phillip Island, Sabtu (24/10/2026). Hasil itu membawanya melewati Martin dalam persaingan menuju gelar juara dunia.

Namun, modal tersebut belum membuatnya menganggap tugas di Malaysia akan berjalan mudah.

Sepang memiliki karakter lintasan yang berbeda dengan Phillip Island. Belum lagi cuaca Malaysia yang dapat memengaruhi jalannya balapan.

"Sepang menawarkan tantangan yang berbeda dari Phillip Island, terlebih kondisi cuaca di Malaysia bisa membuat situasi balapan semakin sulit," ucapnya.