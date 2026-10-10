Marc Marquez Finis Pertama Sprint MotoGP Indonesia 2026

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Marc Marquez melepas kutukan tak pernah menang di MotoGP Indonesia.

Pada Sprint MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10) siang WIB, Marc Marquez finis pertama.

Kemenangan Marc tak lepas dari kegagalan Jorge Martin mempertahankan keunggulan. Di awal lomba, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi pun bersenggolan dan out di Turn 1.

Ada dugaan Jorge Martin gagal mengatur suhu ban hingga harus melambat saat memimpin sprint.

Marc Marquez yang berada di urutan kedua lalu dengan mudah menyalip Martin.

"Ini balapan yang sulit. Dari awal. Saya lihat Martin sangat cepat, tetapi akhirnya saya mendapat kesempatan menyalip. Ya, mungkin dia ada masalah tekanan (ban)," tutur Marc Marquez kepada awak MotoGP seusai sprint.

Berikut hasil Sprint MotoGP Indonesia 2026. (jpnn/crash)

Sprint MotoGP Indonesia 2026

Pos Rider Nat Team Time/Diff

1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 13 laps

2. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.509s

3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.835s



4. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.947s

5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +3.41s

6. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.478s

7. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +7.036s

8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +10.039s

9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.248s

10. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +13.288s

11. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.834s

12. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +17.646s

13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +18.285s

14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +18.956s

15. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +19.227s

16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +19.293s

17. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +19.562s

18. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +23.472s

19. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +23.834s

20. Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +38.336s

Gagal Finis

Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26)

Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26)