Marc Marquez Finis Pertama Sprint MotoGP Indonesia 2026
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Marc Marquez melepas kutukan tak pernah menang di MotoGP Indonesia.
Pada Sprint MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10) siang WIB, Marc Marquez finis pertama.
Kemenangan Marc tak lepas dari kegagalan Jorge Martin mempertahankan keunggulan. Di awal lomba, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi pun bersenggolan dan out di Turn 1.
Ada dugaan Jorge Martin gagal mengatur suhu ban hingga harus melambat saat memimpin sprint.
Marc Marquez yang berada di urutan kedua lalu dengan mudah menyalip Martin.
"Ini balapan yang sulit. Dari awal. Saya lihat Martin sangat cepat, tetapi akhirnya saya mendapat kesempatan menyalip. Ya, mungkin dia ada masalah tekanan (ban)," tutur Marc Marquez kepada awak MotoGP seusai sprint.
Berikut hasil Sprint MotoGP Indonesia 2026. (jpnn/crash)
Sprint MotoGP Indonesia 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 13 laps
2. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.509s
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.835s
4. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.947s
5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +3.41s
6. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.478s
7. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +7.036s
8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +10.039s
9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.248s
10. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +13.288s
11. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.834s
12. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +17.646s
13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +18.285s
14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +18.956s
15. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +19.227s
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +19.293s
17. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +19.562s
18. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +23.472s
19. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +23.834s
20. Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +38.336s
Gagal Finis
Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26)
Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, dan Jorge Martin mendapat masalah pada sprint MotoGP Indonesia 2026.
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