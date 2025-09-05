Marc Marquez Gagal Jadi yang Terbaik di FP1 MotoGP Catalunya
jpnn.com - BARCELONA – Marc Marquez gagal menempatkan catatan waktunya menjadi yang terbaik pada free practice atau FP1 MotoGP Catalunya di Circuit Barcelona-Catalunya, Jumat (5/9) sore WIB.
Marc memang sempat lama memimpin latihan bebas berdurasi 45 menit itu.
Namun, di ujung latihan, Marc melorot ke posisi ketiga dan tak sempat lagi mempertajam catatan waktunya.
Pembalap terbaik atau paling kencang di FP1 ini ialah Pedro Acosta, disusul Johann Zarco di posisi kedua.
Hasil mengenaskan didapat Francesco ‘Pecco’ Bagnaia yang berada di posisi ke-23.
FP1 -sama halnya dengan FP2, memang tak memengaruhi klasifikasi untuk posisi kualifikasi.
Namun, sesi FP sangat berguna buat pembalap dan kru memastikan kondisi kekuatan motor dan membaca lintasan untuk pengaturan saat Practice.
Practice malam nantilah yang akan menentukan pembalap mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2) atau harus berjibaku lebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1).
Marc Marquez memang sempat lama memimpin FP1 MotoGP Catalunya, tetapi gagal menjadi terbaik.
