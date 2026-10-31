Marc Marquez Gagal Start Terdepan di MotoGP Malaysia, Kirim Pesan Buat Martin
jpnn.com - SELANGOR - Marc Marquez harus rela melihat adiknya, Alex Marquez, start lebih di depan ketimbang dirinya di MotoGP Malaysia 2026.
Pada kualifikasi di Sirkuit Sepang, Selangor, Sabtu (31/10) siang WIB, Marc tampak sudah berupaya untuk meraih pole position, tetapi akhirnya harus puas di posisi kedua.
Marc tampil gila di tengah kepastian absennya Jorge Martin di MotoGP Malaysia.
Penunggang Ducati nomor 99 itu berkali-kali terkesan memaksakan kecepatan motornya.
Di pengujung kualifikasi, Marc sempat nyaris terjatuh di tikungan, bukan sekali, tetapi tiga kali. Namun, masih selamat dan cepat.
Marc akhirnya menempati posisi kedua di bawah adiknya. Start posisi ketiga ditempati Pedro Acosta.
Anda mau tahu hasil kualifikasi yang menentukan posisi start MotoGP Malaysia? Lihat ke mari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Malaysia 2026: Jorge Martin Mundur, Marc Marquez Punya Kesempatan Emas
- Jorge Martin Keluar dari MotoGP Malaysia 2026
- MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Singgung Kondisi Jorge Martin
- Marc Marquez Mengaku Punya Peluang Emas & Sensasi yang Pas
- Jadwal Sprint Race MotoGP Malaysia 2026: Jorge Martin Kembali, Marc Marquez Terancam?
- MotoGP 2026: Tertinggal 50 Poin dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi Bantah Bos Ducati