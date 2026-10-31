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Marc Marquez Gagal Start Terdepan di MotoGP Malaysia, Kirim Pesan Buat Martin

Marc Marquez Gagal Start Terdepan di MotoGP Malaysia, Kirim Pesan Buat Martin
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Marc Marquez. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SELANGOR - Marc Marquez harus rela melihat adiknya, Alex Marquez, start lebih di depan ketimbang dirinya di MotoGP Malaysia 2026.

Pada kualifikasi di Sirkuit Sepang, Selangor, Sabtu (31/10) siang WIB, Marc tampak sudah berupaya untuk meraih pole position, tetapi akhirnya harus puas di posisi kedua.

Marc tampil gila di tengah kepastian absennya Jorge Martin di MotoGP Malaysia.

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Penunggang Ducati nomor 99 itu berkali-kali terkesan memaksakan kecepatan motornya.

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Di pengujung kualifikasi, Marc sempat nyaris terjatuh di tikungan, bukan sekali, tetapi tiga kali. Namun, masih selamat dan cepat.

Marc akhirnya menempati posisi kedua di bawah adiknya. Start posisi ketiga ditempati Pedro Acosta.

Anda mau tahu hasil kualifikasi yang menentukan posisi start MotoGP Malaysia? Lihat ke mari.

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