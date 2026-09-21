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Marc Marquez Geram, Pecco Bagnaia Sependapat

Marc Marquez Geram, Pecco Bagnaia Sependapat
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Marc Maarquez dan Pecco Bagnaia. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - Dua pembalap utama Ducati Marc Marquez dan Francesco 'Pecco' Bagnaia menolak pernyataan timnya yang menyebut faktor ban menjadi alasan mereka tak bisa lebih baik dari pesaing, khususnya Aprilia dan KTM, pada MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg.

Marquez Besar dan Pecco sama-sama kesulitan mengeluarkan kecepatan Ducati selama di Red Bull Ring.

Marquez gagal meraih pole position yang direbut Jorge Martin.

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Jorge Martin mengalahkan Marquez pada sprint. Martin memperlebar keunggulannya dari Maarquez di klasemen setelah finis kedua pada race, di belakang Pedro Acosta, di saat Marquez cuma bisa finis di posisi kelima.

Akhir pekan yang lebih baik dialami Pecco, yang finis di posisi ketujuh. Itu adalah kali pertama ia berhasil menyelesaikan race dalam empat seri terakhir, tetapi masih tetap kesulitan mengimbangi kecepatan lawan.

Menurut Marquez dan Pecco, motor Desmosedici Ducati sedang mengalami masalah kecepatan, bukan soal ban. Pada saat yang sama para pesaing menemukan beraneka solusi.

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"Tidak ada masalah dengan ban apa yang Anda gunakan," tutur Marquez kepada TNT Sport 2 seperti dikutip oleh awak MotoGP News.

"Maksud saya, Anda harus tampil cepat, dan akhir pekan ini pembalap lain (di luar Ducati) lebih cepat. Kami seharusnya perlu mempelajari hal itu," imbuhnya.

Marc Marquez kalah dari Jorge Martin saat sprint, lalu gigit jari lagi saat race MotoGP Austria.

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