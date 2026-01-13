Marc Marquez Hadapi Ancaman Besar di MotoGP 2026, Apa Itu?

jpnn.com - Marc Marquez bersiap menghadapi tekanan besar menjelang musim MotoGP 2026.

Kini, ekspektasi tinggi dan rival-rival tangguh siap menantang dominasinya.

Pembalap asal Spanyol itu menyadari bahwa mempertahankan gelar bukanlah tugas mudah, terutama setelah musim 2025 yang sarat drama.

Musim lalu menjadi salah satu titik balik paling dramatis dalam karier Marquez.

Setelah lama absen akibat cedera serius dan melalui berbagai operasi, The Baby Alien kembali ke lintasan dengan penampilan yang luar biasa, meraih gelar Juara Dunia lebih cepat dari perkiraan.

Sayangnya, akhir musim Marquez kurang ideal karena cedera bahu yang didapatnya dalam insiden dengan Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2025.

Insiden itu membuatnya absen pada empat balapan terakhir.

Menatap 2026, Marquez tak menutup mata terhadap perkembangan rival-rivalnya.