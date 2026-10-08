Marc Marquez hingga Mario Aji Bikin Mataram Panas Sebelum MotoGP Indonesia

jpnn.com - MATARAM - Warga Mataram bergairah setelah melihat para pembalap dunia hadir dalam Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 kemarin.

Para pembalap yang turut ambil bagian dalam Riders Parade kali ini ada Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Brad Binder, dan Maximo Quiles.

Juga hadir Veda Pratama dan Mario Aji yang menjadi representasi talenta Indonesia yang terus mengharumkan nama Tanah Air di panggung balap dunia.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Warokka menyampaikan Riders Parade ini menjadi momentum untuk membawa semangat MotoGP lebih dekat kepada masyarakat.

“Kehadiran para pembalap dunia bersama talenta Indonesia, Mario Aji dan Veda Pratama, diharapkan dapat makin membangun kebanggaan dan semangat masyarakat untuk mendukung #IndonesianHeroes,” ujar Troy.

MotoGP Indonesia 2026 tidak hanya menghadirkan kompetisi motor sport kelas dunia, tetapi juga memperkuat posisi Mandalika dan NTB sebagai destinasi sport tourism.

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Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut para pembalap dunia melalui Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Dari ajang ini diharapkan ke depannya mampu memperkuat lagi posisi Indonesia sebagai semangat motorsport nasional, menginspirasi generasi muda, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap talenta Indonesia yang berkompetisi di panggung dunia,