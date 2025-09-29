Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 7 Kali, Para Rival Kagum dan Hargai Perjuangannya
jpnn.com - JAKARTA - Para rival mengagumi Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang meraih juara dunia MotoGP tujuh kali.
Marc memastikan titel juara dunia MotoGP untuk ketujuh kalinya dengan finis kedua di seri Motegi Jepang, Minggu (28/9).
Ini merupakan kebangkitan Marquez setelah cedera dan terakhir kali juara pada 2019.
“Saya sangat senang untuknya, bahkan melihat videonya saja membuat saya emosional. Setelah banyak cedera dan keputusan sulit, dia pantas mendapatkannya. Dia legenda, jadi, selamat untuknya,” kata pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Quartararo dikutip dari Crash.
Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menyebut Marquez layak meraih keberhasilan. Dia berharap bisa terus bersaing dengan juara dunia tersebut. “Saya ingin mengucapkan selamat untuknya. Semoga saya bisa banyak bertarung dengannya dan sesekali mencoba mengalahkannya,” katanya.
Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta menilai pencapaian Marc Marquez merupakan salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga. “Saya ikut emosional saat melihat video tentang dirinya. Jadi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Selamat untuk Marc, juga orang-orang di sekitarnya, karena mereka pun banyak berkorban,” ucap Acosta.
Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team menyatakan performa Marquez musim ini menjadi acuan bagi seluruh pembalap. “Marc melakukan pekerjaan luar biasa tahun ini. Dia benar-benar dominan dan menjadi referensi untuk semua orang. Dia dan Ducati pantas mendapat gelar ini,” kata Morbidelli.
Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder pun menggarisbawahi perjuangan Marquez yang penuh tantangan dalam empat tahun terakhir. “Dia menjalani perjalanan yang gila. Melihatnya kembali ke puncak itu luar biasa. Dia tanpa diragukan pantas mendapatkannya,” ucap Binder.
