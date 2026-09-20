Marc Marquez Kalah Sprint, Jorge Martin Pimpin Klasemen MotoGP
jpnn.com - SPIELBERG - Penunggang Kuda Besi Aprilia Racing Jorge Martin finis pertama pada sprint MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu (19/9) malam WIB.
Jorge Martin memenangi sprint dengan dramatis.
Start dari posisi pertama, bersaing sengit dengan Marc Marquez, side by side di dua tikungan awal lap pertama, nyaris bersenggolan, Jorge Martin melebar dan melorot ke posisi ke-8.
Jorge lalu berjuang menyalip satu per satu pembalap di depannya, semuanya dengan superketat.
Di depan Pedro Acosta memimpin.
Jorge Martin memamerkan kenekatannya membalap hingga berhasil menyalip Marco Bezzecchi dan Marc Marquez.
Saat balapan tinggal menyisakan tiga lap, Acosta terjatuh. Martin pun memimpin sampai finis. Marc kalah dari Martin dan harus puas di posisi kedua, Bezzecchi urutan ketiga.
“Inilah balapan. Saya berharap besok (race/grand prix malam ini) saya bisa lebih cerdik dan mencoba memahami di mana harus melakukan manuver menyalip," kata Martin seperti dipetik dari halaman Crash.
Setelah sprint Sabtu malam, MotoGP Austria menyisakan balapan puncak, yakni race malam nanti.
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