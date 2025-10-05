menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi

Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi

Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
MotoGP Indonesia 2025. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Kecelakaan besar terjadi tak lama setelah start Grand Prix MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Minggu (5/10) sore.

Marco Bezzecchi menabrak Marc Marquez di Turn 7.

Bezzecchi tampak berusaha keras untuk menghindari tabrakan di tikungan ke kanan itu.

Baca Juga:

Marc Marquez tampak agak lambat, dan meninggalkan bagian belakang motornya untuk dihantam roda depan Bezzecchi.

Motor Bezzecchi nyaris melindas tangan Marc Marquez.

Namun, setelah kedua pembalap tersebut berusaha mencari 'kesadaran' akhirnya mereka berdiri dan mencari satu sudut untuk (terlihat) saling menanyakan kondisi dan bersalaman.

Baca Juga:

Kini balapan utama di Mandalika memasuki lap ke-8 dari 27.

Fermin Aldeguer memimpin, diikuti Pedro Acosta dan Luca Marini.

Kecelakaan besar terjadi di Lap 1 Grand Prix MotoGP Indonesia. Marc Marquez dan Marco Bezzecchi out.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI