Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi
jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Kecelakaan besar terjadi tak lama setelah start Grand Prix MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Minggu (5/10) sore.
Marco Bezzecchi menabrak Marc Marquez di Turn 7.
Bezzecchi tampak berusaha keras untuk menghindari tabrakan di tikungan ke kanan itu.
Marc Marquez tampak agak lambat, dan meninggalkan bagian belakang motornya untuk dihantam roda depan Bezzecchi.
Motor Bezzecchi nyaris melindas tangan Marc Marquez.
Namun, setelah kedua pembalap tersebut berusaha mencari 'kesadaran' akhirnya mereka berdiri dan mencari satu sudut untuk (terlihat) saling menanyakan kondisi dan bersalaman.
Kini balapan utama di Mandalika memasuki lap ke-8 dari 27.
Fermin Aldeguer memimpin, diikuti Pedro Acosta dan Luca Marini.
Kecelakaan besar terjadi di Lap 1 Grand Prix MotoGP Indonesia. Marc Marquez dan Marco Bezzecchi out.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
