Marc Marquez Kecelakaan di FP1 MotoGP Belanda 2026

jpnn.com - ASSEN – Juara bertahan MotoGP Marc Marquez kecelakaan saat melakoni Free Practice atau FP1 MotoGP Belanda di Circuit Assen, Jumat (26/6) sore WIB.

Marc tumbang saat latihan tersisa 18 menit dari 45 menit.

Saat itu Marc sedang berada di urutan ke-6 latihan, berjarak 0,446 detik dari pemimpin latihan ketika itu, yakni Marco Bezzecchi (satu menit 32,311 detik).

Marc terlihat gagal mengendalikan motornya saat tikungan ke kanan di final chicane.

Kakak dari Alex Marquez itu terlihat tak mengalami cedera dan kembali ke pit setelah motornya sempat lama di belakang pembatas. Marc lalu kembali ke lintasan dengan motor kedua.

Pada akhir sesi FP1, Marc Marquez harus puas melihat catatan waktunya hanya Terbaik 10. Marco Bezzecchi mencatatkan waktu paling tajam, Francesco Bagnaia kedua, dan Joreg Martin urutan ketiga. (lsv/jpnn)

Hasil FP1 MotoGP Belanda

Pos Rider Nat Team Time/Diff

1. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'32.311s

2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.098s

3. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.144s

4. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.160s

5. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.164s

6. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.205s

7. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.240s

8. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.347s

9. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.356s

10. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.446s

11. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.454s

12. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.539s

13. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.639s

14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.670s

15. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.765s

16. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.790s

17. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.823s

18. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.956s

19. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.957s

20. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.985s

21. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.204s

22. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.688s

23. Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.350s

data: crash

Jadwal MotoGP Belanda 2026

Jumat (26/6)

Free Practice 1 (Marco Bezzecchi)

20.00-21.00 WIB: Practice

Sabtu (27/6)

15.10-15-40 WIB: Free Practice 2

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2

20.00 WIB: Sprint 13 Laps

Minggu (28/6)

14.40-14.50 WIB: Warm Up

19.00 WIB: Grand Prix/Race 26 Laps