Marc Marquez Kecelakaan di Practice MotoGP Indonesia

Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Marc Marquez jatuh saat melahap Turn 10 Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, pada Practice MotoGP Indonesia, Jumat (3/10) sore WITA.

Marc kecelakaan saat menikung ke kanan di tikungan yang ada plang besar bertuliskan Pertamina itu.

Si Juara Dunia MotoGP 2025 tersebut tumbang saat practice belum berdurasi 15 menit (dari 60 menit).

Marc terlihat tak cedera, segera bangkit dan melanjutkan practice. Namun, tak lama segera kembali ke kandangnya.

Saat berita ini diracik, Marc masih di pit lane dan practice masih panjang.

Catatan waktu Pedro Acosta berada di urutan paling atas.

Practice berguna untuk klasifikasi kualifikasi. (adk/jpnn)

MotoGP Indonesia 2025
Jumat (3/10)
09.45-10.30 WIB: Free Practice 1 (Luca Marini)
14.00-15.00 WIB: Practice
Sabtu (4/10)
09.10-09.40 WIB: Free Practice 2
09.50-10.05 WIB: Qualifying 1
10.15-10.30 WIB: Qualifying 2
14.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (5/10)
09.40-09.50 WIB: Warm Up
14.00 WIB: Grand Prix 27 Laps

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

