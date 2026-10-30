Marc Marquez Kecelakaan di Practice MotoGP Malaysia
jpnn.com - SELANGOR – MotoGP Malaysia 2026 belum berhenti menghadirkan ketegangan.
Marc Marquez baru saja mengalami kecelakaan pada practice di Sirkuit Sepang, Jumat (30/10) sore WIB.
Marc terjatuh di Turn 15. Penunggang kuda besi Ducati 93 itu terguling hingga terdampar di gravel.
Namun, Marc kemudian terlihat bisa kembali ke garasinya.
Marc Marquez mengalami kecelakaan itu tak lama setelah Jorge Martin harus kembali ke ruang medis setelah nyaris terjatuh di awal practice.
Martin tampak menyiratkan keluhan di pergelangan tangan kanannya.
Saat ini practice masih berlangsung dan Fabio Di Giannantonio untuk sementara memimpin. Marc pun telah kembali ke lintasan. (adk/jpnn)
MotoGP Malaysia 2026
Jumat (30/10)
Free Practice 1: Marc Marquez
14.00-15.00 WIB: Practice
Sabtu (31/10)
09.10-09.40 WIB: Free Practice 2
09.50-10.05 WIB: Qualifying 1
10.15-10.30 WIB: Qualifying 2
14.00 WIB: Sprint 10 Laps
Minggu (1/11)
09.40-09.50 WIB: Warm Up
14.00 WIB: Grand Prix/Race 20 Laps
Marc Marquez mengalami kecelakaan itu tak lama setelah Jorge Martin harus kembali ke ruang medis.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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