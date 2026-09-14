Marc Marquez Kuasai Klasemen MotoGP 2026, Bos Ducati Tolak Satu Label

jpnn.com - Marc Marquez kini berada di posisi teratas klasemen sementara MotoGP 2026.

Namun, posisi tersebut belum membuat Ducati merasa aman dalam perburuan gelar juara dunia.

Bos Ducati Davide Tardozzi justru memilih merendah. Menurutnya, terlalu dini untuk menunjuk Marquez sebagai favorit juara.

Ducati Belum Mau Berpesta

Marquez saat ini mengoleksi 274 poin, sama dengan Jorge Martin. Pembalap Ducati itu berada di posisi teratas karena memiliki jumlah kemenangan lebih banyak, yakni lima kali berbanding satu milik Martin.

Pencapaian tersebut menjadi hasil dari kebangkitan Marquez setelah sempat kehilangan banyak poin pada awal musim akibat cedera bahu.

Meski begitu, Tardozzi menilai klasemen belum memberikan gambaran akhir mengenai siapa yang akan menjadi juara.

"Menurut saya, belum tepat untuk menunjuk siapa pun sebagai favorit. Persaingan masih sangat terbuka karena delapan balapan masih harus dijalani dan banyak poin yang tersedia," ucapnya.

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Ducati juga tidak ingin hanya melihat posisi Marquez dan Martin. Tardozzi memprediksi Marco Bezzecchi masih memiliki kesempatan untuk kembali memberikan tekanan.