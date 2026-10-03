Marc Marquez Menang Sprint Race MotoGP Jepang 2026, Posisi Jorge Martin Kian Terancam

jpnn.com - Marc Marquez kembali memangkas jarak dalam perburuan gelar juara setelah mengamankan kemenangan pada sprint race MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, Sabtu (3/10/2026).

Pembalap Ducati Lenovo itu tampil efektif sejak lap pertama. Berangkat dari posisi kedua, Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan dari Jorge Martin yang memulai balapan dari pole position.

Setelah berada di depan, Marquez mampu menjaga ritme hingga garis finis. Martin harus puas menyelesaikan sprint di posisi kedua.

Hasil tersebut membuat persaingan menuju gelar juara dunia kembali berubah. Martin memang masih memimpin klasemen, tetapi keunggulan atas Marquez kini hanya tersisa tujuh poin.

Selisih Poin Makin Tipis

Martin masih berada di puncak dengan koleksi 313 poin. Namun, kemenangan Marquez membuatnya kini mengoleksi 306 poin.

Posisi ketiga klasemen ditempati Marco Bezzecchi dengan 268 poin. Sementara itu, Pedro Acosta berada di urutan keempat dengan 234 angka.

Dengan masih adanya balapan utama, perebutan posisi teratas berpotensi kembali mengalami perubahan.

Marquez Langsung Tekan Martin

Kemenangan di Motegi juga memperlihatkan bagaimana ketatnya persaingan dua pembalap teratas MotoGP 2026.