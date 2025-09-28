menu
Marc Marquez Menangis, Sulit Dijelaskan, Panjang

Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI – Permohonan maaf dan simpati pantas dialamatkan kepada Francesco Bagnaia dan Joan Mir.

Dua pembalap itu tak banyak masuk kamera setelah race/grand prix MotoGP Jepang di Motegi, Minggu (28/9) siang WIB berakhir.

Pecco -panggilan Bagnaia, menjuarai GP MotoGP Jepang. Penggila MotoGP pasti tahu betapa kerasnya perjuangan Pecco memenangi GP musim ini.

Mir, menduduki podium ketiga di Motegi. Sudah sangat lama banget dia tak naik podium.

Pecco dan Mir seperti kurang mendapat perhatian. Itu lantaran Marc Marquez.

Marc memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2025.

Poinnya di klasemen MotoGP 2025 sudah tak mungkin lagi dilewati di lima seri sisa musim ini.

Apa pernyataan pertama Marc Marquez?

Apa pernyataan pertama Marc Marquez si Juara Dunia MotoGP 2025? Cek di sini, ya.

