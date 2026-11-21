jpnn.com - PORTIMAO - Marc Marquez punya kans mengunci gelar Juara Dunia MotoGP 2026 pada sesi Sprint MotoGP Portugal, Sabtu (21/11) malam WIB.

Namun, Marc hanya finis di urutan ke-4 saat free practice 1 dan peringkat ke-6 saat practice di MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao kemarin.

Marc pun mengakui peluangnya menjadi juara dunia musim ini di Portugal membuat dirinya mendadak merasa kaku, gugup, dan khawatir.

Sang juara dunia bertahan ini hanya perlu mengungguli Jorge Martin dengan selisih dua poin dalam sesi sprint untuk mengamankan gelar juara MotoGP ke-8 di Portimao.

"Saya manusia. Hasil (Jumat) ini cukup baik. Namun, saya merasa kaku, karena situasinya sulit. Ya, sprint di sini akan menjadi kesempatan pertama, tetapi bukan kesempatan terakhir untuk juara dunia," kata Marc kepada awak MotoGP.

Dia pun mengakui karakter sirkuit yang seperti rollercoaster ikut memberi pengaruh kepada penampilan pembalap.

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"Saya harus lebih mengendalikan risiko. Semua tahu, ada titik-titik yang berbahaya di sini. Portimao seperti wahana rollercoaster. Jika Anda tidak bisa melaju dengan luwes, Anda akan kesulitan di sepanjang lintasan," ujarnya.

"Namun, target awal sudah tercapai, saya lulus ke kualifikasi utama. Itu penting."