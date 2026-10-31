Marc Marquez Mengaku Punya Peluang Emas & Sensasi yang Pas
jpnn.com - SELANGOR - Marc Marquez berencana tampil habis-habisan di sisa rangkaian MotoGP Malaysia setelah mendominasi dua sesi pada Jumat (30/10).
Pemilik motor bernomor 93 itu menjadi yang terbaik pada free practice 1 dan practice kemarin.
MotoGP Malaysia masih menyisakan sesi-sesi utama, yakni kualifikasi dan sprint pada hari ini, serta balapan utama alias race atau grand prix pada Minggu.
Marc mengatakan akan tampil habis-habisan selagi rival utamanya di klasemen, yaitu Jorge Martin, sedang dalam kondisi tak seratus persen prima.
Si petahana bahkan sudah berani bicara gelar juara dunia tahun ini.
"Saya punya rekam jejak yang tergolong biasa saja di sirkuit ini. Namun, setelah kemarin (FP1 dan practice), saya merasa langsung menyatu dengan motor. Rasanya semua sudah sangat baik. Termasuk seluruh alternatif ban. Jadi, semua sensasi terasa pas," tuturnya seperti dipetik dari halaman Motorsport.
Marc sempat kecelakaan saat practice, tetapi masih bisa menjadi yang terbaik di akhir sesi.
"Kecelakaan itu. Saya memang mengambil risiko lebih besar. Di luar itu semuanya berjalan sempurna," katanya.
Hari ini di MotoGP Malaysia 2026 ada kualifikasi dan sprint. Besok ada grand prix.
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