Marc Marquez Mengatakan Ini Langsung kepada Pedro Acosta

Tiga terbaik Sprint MotoGP Thailand 2026, yakni (dari kiri) Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Raul Fernandez. Foto: motogp

jpnn.com - BURIRAM - Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang memenangi balapan MotoGP 2026.

Pemuda Spanyol itu memenangi lomba pertama, Sprint MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Buriram, Sabtu (28/2) sore WIB.

Acosta menang setelah melalui persaingan superketat dengan juara bertahan MotoGP Marc Marquez.

Marc Marquez pun tampak penasaran dengan kekalahannya dari Acosta, yang sempat diwarnai penalti turun posisi itu.

Setelah lomba, Marc Marquez menyiratkan akan membalas atau melunasi utangnya itu di balapan utama atau grand prix/race MotoGP Thailand hari ini.

"Sekarang semua kamera mengikutimu (Acosta). Kamu memimpin. Kamulah pemimpin sampai besok (hari ini)," ujar Marc kepada Acosta. (ig/jpnn)

Sprint MotoGP Thailand 2026 tegang. Ada senggolan dan penalti. Pedro Acosta juara, Marc Marquez nomor dua.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

