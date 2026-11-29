jpnn.com - VALENCIA - Marco Bezzecchi memenangi sprint terakhir MotoGP tahun ini, yakni Sprint MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (28/11) malam WIB.

Bezzecchi tampil perkasa sejak sprint diulang dan kemudian dikurangi satu lap dari agenda awal (dari 13 menjadi 12 lap).

Sprint diulang lantaran masalah lampu start yang membuat motor Ducati milik Marc Marquez (start di samping Bezzecchi) terbakar.

Bezzecchi tak mendapat perlawanan berarti, aman hingga finis.

Sorotan utama atau buah bibir dari sprint ialah insiden yang melibatkan Marc Marquez saat start awal.

Marc nyaris terbakar menyusul api yang melahap motornya. Si juara dunia segera melompat setelah merasakan paha kanannya mulai dijilati panas si jago merah yang muncul lantaran overheat.

Insiden itu membuat sprint ditunda kemudian muncullah keputusan bahwa Marc mendapat penalti double long lap -dua kali masuk lintasan penalti.

Pada penalti yang pertama, Marc yang sempat berada di urutan ketiga turun ke posisi ke-8, lalu penalti kedua membuat Marc berada di urutan ke-14. Marc akhirnya finis di urutan ke-13.