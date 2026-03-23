Marc Marquez Nyaris Kehilangan Kendali, Cek Klasemen MotoGP

jpnn.com - GOIANIA - Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez kembali gagal naik podium grand prix atau race.

Pada seri pertama 2026 di Thailand, podium grand prix diisi oleh Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, dan Raul Fernandez. Marc Marquez gagal finis lantaran bannya pecah.

Pada seri kedua di Brasil, podium grand prix menjadi milik Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez finis di urutan ke-4.

"Sebenarnya ada kemungkinkan untuk berada di podium, tetapi saya melakukan kesalahan di tikungan itu yang aspalnya mulai rusak. Saya nyaris kehilangan kendali bagian depan karena terlalu memaksakan diri," tutur Marc Marquez seperti dipetik dari halaman Motorsport.

Berikutnya, seri ketiga MotoGP 2026 tak butuh waktu lama. Akhir pekan ini, yakni MotoGP Amerika. (adk/jpnn)

Klasemen MotoGP 2026

No. Pembalap Tim Poin

Marco Bezzecchi Aprilia Racing 56 Jorge Martin Aprilia Racing 45 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 42 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 37 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 34 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 33 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 29 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 13 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 13 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 12 Johann Zarco Castrol Honda LCR 12 Luca Marini Honda HRC Castrol 11 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 10 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 8 Diogo Moreira Pro Honda LCR 6 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 6 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 5 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 3 Joan Mir Honda HRC Castrol 3 Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.

Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Kalender MotoGP 2026