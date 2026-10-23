Marc Marquez Paling Kencang di FP1 MotoGP Australia, Ada Kecelakaan Besar
jpnn.com - VICTORIA - MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island dibuka dengan kecelakaan besar pada Free Practice 1.
Pembalap tuan rumah Jack Miller yang sedang memimpin jalannya pencatatan waktu terbaik di FP1 itu, kecelakaan saat sesi tersisa sekitar satu menit (dari 45 menit).
"Sesaat setelah mencatatkan waktu tercepat, Miller kehilangan kendali bagian depan motornya di Tikungan 1 yang sangat cepat. Itu adalah kecelakaan pada kecepatan 150 km/jam. Untungnya, ia baik-baik saja," kupasan di halaman Crash.
Setelah kejadian itu, Raul Fernandez menggusur catatan waktu Miller.
Namun, di akhir sesi, Fernandez harus rela melihat catatan waktu terbaiknya dipatahkan oleh Marc Marquez.
Marc Marquez membukukan waktu satu menit 27,985 detik, lebih tajam 0,048 detik dari Fernandez. (crash/jpnn)
Hasil FP1 MotoGP Australia 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'27.985s
2. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.048s
3. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.135s
4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.293s
5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.300s
6. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.449s
7. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.453s
8. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.635s
9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.803s
10. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.967s
11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.980s
12. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.160s
13. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.212s
14. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.357s
15. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.446s
16. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.572s
17. Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.603s
18. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.677s
19. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.850s
20. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +1.920s
21. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +6.048s
MotoGP Australia 2026
Jumat (23/10)
Free Practice 1: Marc Marquez
11.00-12.00 WIB: Practice
Sabtu (24/10)
06.10-06.40 WIB: Free Practice 2
06.50-07.05 WIB: Qualifying 1
07.15-07.30 WIB: Qualifying 2
11.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (25/10)
05.40-05.50 WIB: Warm Up
10.00 WIB: Grand Prix/Race 27 Laps
Marc Marquez peling kencang di FP1 MotoGP Australia, ada yang jatuh saat dalam kecepatan 150 km/jam.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Australia 2026: Jorge Martin Punya Modal untuk Redam Marc Marquez
- Menjelang MotoGP Australia 2026, Marc Marquez Bicara Tajam soal Team Order
- MotoGP Australia 2026 Dibayangi Cuaca Ekstrem, Balapan Terancam Terganggu?
- MotoGP 2026: Marc Marquez Tak Lagi Agresif Seperti Dulu
- Jadwal MotoGP Australia 2026: Duel Jorge Martin vs Marc Marquez Kian Menegangkan
- Jorge Martin Ungkap Tiga Kandidat Juara MotoGP 2026