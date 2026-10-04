Marc Marquez Paling Kencang di Pemanasan MotoGP Jepang
jpnn.com - MOTEGI - Marc Marquez mencatatkan waktu paling tajam dalam warm up MotoGP Jepang 2026 di Motegi, Minggu (4/10) pagi WIB.
Kakak dari Alex Marquez itu menorehkan waktu satu menit 42,95 detik atau berjarak 0,452 detik dari catatan waktu terbaik Marco Bezzecchi.
Posisi ketiga diisi si pemimpin klasemen yang memenangi sprint kemarin Jorge Martin.
Hasil WU MotoGP Jepang
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'42.957s
2. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.452s
3. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.490s
4. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.661s
5. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.711s
6. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.814s
7. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.846s
8. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.888s
9. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.894s
10. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.918s
11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.925s
12. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.962s
13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.193s
14. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.220s
15. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.296s
16. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.407s
17. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.409s
18. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.446s
19. Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.573s
20. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.618s
21. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.787s
22. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.948s
data: crash
Pada race atau grand prix MotoGP Jepang siang nanti Marc start dari posisi kedua.
Starting Grid
Row 1: Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta
Row 2: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio
Row 3: Enea Bastianini, Raul Fernandez, Diogo Moreira
Row 4: Johann Zarco, Ai Ogura, Fabio Quartararo
Row 5: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Somkiat Chantra
Row 6: Luca Marini, Brad Binder, Fermin Aldeguer
Row 7: Maverick Viñales, Jack Miller, Alex Rins
Row 8: Toprak Razgatlioglu
Alex Marquez yang menjadi tersangka kecelakaan pada sprint -yang mengakibatkan Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio jatuh dan out, tak mendapat penalti posisi start. "Namun, Alex harus menjalani penalti double long lap (saat race)," bunyi keputusan pihak panpel. (jpnn/crash)
MotoGP Jepang 2026
Jumat (2/10)
Free Practice 1: Marc Marquez
Practice: Alex Marquez
Sabtu (3/10)
Free Practice 2: Marco Bezzecchi
Qualifying 1: Ai Ogura, Raul Fernandez
Qualifying 2: Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta
Sprint 12 Laps: Marc Marquez, Diogo Moreira, Jorge Martin
Minggu (4/10)
Warm Up: Marc Marquez
12.00 WIB: Grand Prix/Race 24 Laps
Cek hasil warm up, starting grid, dan jadwal balapan utama MotoGP Jepang 2026 di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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