Marc Marquez Patah Kaki, Absen 3 Balapan, Rahasia Terbongkar
jpnn.com - LE MANS - Marc Marquez akan menjalani operasi lagi pada bahu kanannya yang cedera di MotoGP Indonesia musim lalu.
Itu informasi resmi dari pihak MotoGP.
"Dia tidak fit untuk Grand Prix MotoGP Prancis (malam ini) setelah kecelakaan saat sprint yang menyebabkan cedera pada kakinya. Pembalap bernomor 93 itu mengungkapkan bahwa ia dijadwalkan menjalani operasi bahu setelah MotoGP Catalan (minggu depan), tetapi setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya dalam kecelakaan sprint Sabtu, operasi tersebut akan dimajukan," bunyi pernyataan di lama MotoGP.
"(Marc) absen setidaknya pada balapan Minggu di Prancis dan seri minggu depan (Catalan) karena harus fokus pada pemulihan kaki dan bahunya."
Itu berarti setidaknya Marc absen di tiga balapan; satu grand prix Prancis, satu sprint Catalonia, dan satu grand prix Catalonia.
Marc Marquez mendapat cedera tersebut setelah terjatuh di lap akhir Sprint MotoGP Prancis Sabtu malam.
Lihat potongan video detik-detik kecelakaan besar Marc Marquez di Sprint MotoGP Prancis.
