Marc Marquez & Pecco Bagnaia Gagal Masuk 10 Besar Practice MotoGP Indonesia

Luca Marini (depan) dan Jack Miller saat latihan MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat belum bersahabat untuk duo Ducati Lenovo, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Pada Practice MotoGP Indonesia, Jumat (3/10) sore WITA, dua pembalap tersebut gagal mengakhiri sesi di 10 Besar.

Marc di urutan ke-11, sedangkan Pecco -panggilan Bagnaia, di peringkat ke-17.

Itu membuat Marc -yang mengalami kecelakaan di awal practice, gagal mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Setali tiga uang, Pecco juga tak mendapat tiket otomatis ke Q2.

Marc dan Pecco harus berkubang terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1).

Hanya dua terbaik di Q1 yang kemudian berhak mendapat tiket tambahan ke Q2, dan otomatis mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint maupun grand prix.

Q1 itu sering lebih 'panas' ketimbang Q2.

Hanya sepuluh pembalap terbaik pada practice yang langsung ke kualifikasi utama MotoGP Indonesia.

