Marc Marquez Pimpin 10 Terbaik Practice MotoGP Malaysia, Martin Mundur

jpnn.com - SELANGOR - Marc Marquez memimpin daftar sepuluh pembalap terbaik pada Practice MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Selangor, Jumat (30/10) sore WIB.

Si pemilik motor bernomor 93 itu sempat mengalami kecelakaan di awal, tetapi tak mengurangi kedahsyatannya untuk menjadi yang terbaik pada sesi yang berguna sebagai klasifikasi kualifikasi ini.

Sementara itu, rival utama Marc dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini, Jorge Martin memutuskan mundur setelah sempat berkendara selama beberapa menit pada practice.

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Martin sempat menunjukkan keinginan kuat untuk tampil gila, menyusul catatan waktunya yang tak buruk di awal practice.

Namun, sebuah insiden kecil membuat Martin goyang nyaris jatuh.

Dia kemudian kembali ke pit dan tidak melanjutkan sesi tersebut.

Sejauh ini belum ada update soal kondisi Martin, tetapi yang pasti dia harus memulai dari kualifikasi awal besok, bukan langsung di kualifikasi utama (Q2). (crash/jpnn)

Hasil Practice MotoGP Malaysia 2026

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'57.000s 13/18 333k

2. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.109s 14/17 336k

3. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.167s 18/20 334k

4. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.380s 13/18 339k

5. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.442s 19/19 333k

6. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.475s 15/20 333k

7. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.545s 12/15 338k

8. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.547s 15/17 334k

9. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.582s 21/21 333k

10. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.618s 11/15 338k



11. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.805s 14/16 336k

12. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.807s 12/14 338k

13. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.913s 11/16 336k

14. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.161s 16/17 331k

15. Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.192s 17/18 331k

16. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.208s 13/17 332k

17. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.462s 13/17 334k

18. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.499s 16/20 338k

19. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.604s 19/19 330k

20. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.376s 16/16 329k

21. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.670s 2/3 336k

data: crash