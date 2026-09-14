Marc Marquez Rebut Takhta MotoGP 2026, Statistik Ini Bisa Bikin Lawan Cemas

jpnn.com - Marc Marquez kini memiliki alasan kuat untuk optimistis dalam perburuan gelar MotoGP 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil merebut puncak klasemen dari Jorge Martin mesi sama-sama mengoleksi 274 poin.

Marquez berhak berada di posisi teratas berkat torehan lima kali menang, sedangkan Martin baru sekali naik podium pertama.

Situasi itu menjadi semakin menarik karena masih ada delapan seri yang harus dilewati. Namun, beberapa di antaranya merupakan sirkuit yang pernah memberikan hasil manis kepada Marquez.

Delapan Seri Jadi Ujian Besar

MotGP Austria menjadi seri berikutnya. Marquez memiliki modal kemenangan di Red Bull Ring pada musim 2025.

Setelah itu, ada Jepang yang juga menjadi salah satu sirkuit favoritnya. The Baby Alien tercatat tiga kali menjadi pemenang di sana, yakni pada 2016, 2018, dan 2019.

Catatan impresif juga dimiliki Marquez di Australia. Rider asal Spanyol itu sudah empat kali meraih kemenangan, yaitu pada 2015, 2017, 2019, dan 2024.

Marquez kemudian memiliki dua kemenangan di Malaysia serta dua kemenangan lainnya di Qatar. Valencia juga pernah menjadi panggung kemenangan sang juara bertahan pada 2014 dan 2019.