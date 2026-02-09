menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Marc Marquez Segera Perpanjang Kontrak, Ducati Ungkap Proses yang Berliku

Marc Marquez Segera Perpanjang Kontrak, Ducati Ungkap Proses yang Berliku

Marc Marquez Segera Perpanjang Kontrak, Ducati Ungkap Proses yang Berliku
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ducati Panigale V4 Marc Marquez 2025. Foto: ducati

jpnn.com - Marc Marquez kabarnya tinggal selangkah lagi mengikat kontrak baru dengan Ducati.

Namun, prosesnya justru berjalan lebih alot dibanding kesepakatan sebelumnya.

Setelah tampil luar biasa dan merebut gelar juara MotoGP 2025, Marquez langsung masuk daftar teratas prioritas Ducati.

Baca Juga:

Pembalap asal Spanyol itu juga telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan karier bersama pabrikan asal Borgo Panigale tersebut.

Isu perpanjangan kontrak sebenarnya sudah mencuat sejak peluncuran tim Ducati pada awal Januari lalu.

Namun, hingga kini publik belum mendapat kepastian resmi.

Baca Juga:

Direktur olahraga Ducati Mauro Grassilli akhirnya membuka sedikit tabir terkait situasi tersebut.

"Kami sudah berada di tahap akhir. Bisa dibilang tinggal selangkah lagi, meski proses perpanjangan kali ini tidak sesederhana kesepakatan awal."

Marc Marquez kabarnya tinggal selangkah lagi mengikat kontrak baru dengan Ducati.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI