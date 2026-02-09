Marc Marquez Segera Perpanjang Kontrak, Ducati Ungkap Proses yang Berliku
jpnn.com - Marc Marquez kabarnya tinggal selangkah lagi mengikat kontrak baru dengan Ducati.
Namun, prosesnya justru berjalan lebih alot dibanding kesepakatan sebelumnya.
Setelah tampil luar biasa dan merebut gelar juara MotoGP 2025, Marquez langsung masuk daftar teratas prioritas Ducati.
Pembalap asal Spanyol itu juga telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan karier bersama pabrikan asal Borgo Panigale tersebut.
Isu perpanjangan kontrak sebenarnya sudah mencuat sejak peluncuran tim Ducati pada awal Januari lalu.
Namun, hingga kini publik belum mendapat kepastian resmi.
Direktur olahraga Ducati Mauro Grassilli akhirnya membuka sedikit tabir terkait situasi tersebut.
"Kami sudah berada di tahap akhir. Bisa dibilang tinggal selangkah lagi, meski proses perpanjangan kali ini tidak sesederhana kesepakatan awal."
Marc Marquez kabarnya tinggal selangkah lagi mengikat kontrak baru dengan Ducati.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Honda RC213V Hadir dengan Konsep Aerodinamika Radikal
- MotoGP 2026: Quartararo Mengalami Kecelakaan, Paddock Yamaha Sontak Mencekam
- Chocolatos Resmi Jadi Sponsor Tim Gresini Racing di MotoGP Hingga 2027
- MotoGP: Marco Bezzecchi Memperpanjang Masa Kerja Bersama Aprilia Racing hingga 2027
- Taruhan Besar Bos LCR Honda: Pengalaman Zarco dan Sang Rookie Moreira
- Gresini Buka Realitas MotoGP 2026, Akan Sulit Buat Alex Marquez?