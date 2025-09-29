Marc Marquez Siap Tampil di MotoGP Indonesia 2025

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez baru saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025.

Pembalap bernomor 93 itu pun siap beraksi di MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, NTB yang dikelola oleh Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, mengonfirmasi bahwa Marquez akan turut berpacu dengan pembalap lainnya pada ajang GP Indonesia.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 bukan sekadar ajang balap dunia, tetapi juga katalis untuk ajang promosi pariwisata dan budaya lokal Lombok ke mata dunia sekaligus jadi momentum untuk memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia," kata Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangan resmi, Senin.

"Kehadiran Marc Márquez bersama para pembalap MotoGP lainnya akan menjadi daya tarik besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. InJourney berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman terbaik, baik dari sisi penyelenggaraan, infrastruktur, maupun atmosfer pariwisata di Mandalika,” tambahnya.

Marc baru saja mengamankan gelar juara dunia setelah meraih podium kedua pada MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9).

Torehan tersebut sudah cukup bagi Marc untuk mengunci gelar juara dunia karena secara matematis poin yang kini diperolehnya, yakni 541, sudah tak terkejar oleh pembalap Gresini Racing Alex Marquez yang berada di peringkat kedua dengan koleksi 340.

Meski sudah mengamankan gelar juara, Marc tentu saja masih menyimpan rasa penasaran untuk bisa mengamankan gelar juara di Indonesia, mengingat belum pernah tampil terdepan sepanjang keikutsertaannya dari 2022.