Marc Marquez Terbuka, Ternyata Ini Penyebab Sulitnya Tampil Maksimal di MotoGP 2026

jpnn.com - Awal musim MotoGP 2026 belum berjalan mulus bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu itu mengakui masih beradaptasi dengan Desmosedici GP26, terutama setelah menjalani operasi bahu beberapa waktu lalu.

Marquez menilai performanya sebenarnya cukup kompetitif, termasuk saat tampil di MotoGP Amerika 2026.

Dia merasa memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan, tetapi sejumlah kendala membuat hasil akhir tak sesuai harapan.

"Saya merasa punya kecepatan yang bagus di sana dan bisa mempertahankan laju tersebut sepanjang balapan," jelasnya.

Kendati demikian, hukuman long lap penalty yang diterimanya membuat peluang untuk meraih podium sirna.

Selain itu, waktu yang terbuang saat mencoba menyalip beberapa rival juga menjadi faktor yang menghambat.

"Kalau saja tidak kehilangan waktu karena penalti dan saat berduel dengan Bagnaia serta Bastianini, mungkin saya bisa ikut bertarung dengan Di Giannantonio di depan," lanjutnya.