Marc Marquez Terus Terang soal Peluang Podium di MotoGP Spanyol 2026, Optimistis?

jpnn.com - Marc Marquez justru merendahkan ekspektasi jelang tampil di kandang sendiri pada MotoGP Spanyol 2026.

Alih-alih berbicara soal peluang naik podium, pembalap Ducati Lenovo itu mengaku saat ini dirinya belum memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan.

Marquez menilai performanya di Sirkuit Jerez masih belum ideal meski berhasil mengamankan tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2).

Pada sesi free practice, pembalap asal Spanyol itu hanya mampu menutup latihan di posisi kelima.

Hasil tersebut membuat Marquez memilih realistis dan tidak ingin memasang target terlalu tinggi untuk balapan utama.

"Hasil hari ini cukup memuaskan. Memang belum sempurna, tetapi juga tidak buruk," ucap The Baby Alien.

Marquez mengakui perjuangan menuju Q2 tidak berjalan mudah. Dia bahkan sempat berada dalam ancaman harus memulai dari Q1 sebelum catatan waktu terakhir membawanya naik ke posisi empat besar.

Soal peluang naik podium, Marquez memilih berbicara realistis. Mantan rider Honda itu merasa performanya belum cukup kuat untuk tampil agresif dalam perebutan posisi terdepan.