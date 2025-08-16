Marc Marquez Tumbang, Bezzecchi Pole Position di MotoGP Austria

jpnn.com - SPIELBERG – Kualifikasi MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8) sore WIB berakhir dramatis.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi meraih pole position setelah harus melalui kualifikasi dari kualifikasi 1 atau Q1.

Bezzecchi dan Enea Bastianini menjadi yang terbaik di Q1, menyingkirkan nama-nama kondang lainnya seperti Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin.

Naik ke Q2, Bezzecchi dan Bastianini pun menjadi bintang sejak awak kualifikasi utama itu.

Beragam drama terjadi di Q2 yang memicu bendera kuning. Johann Zarco terjatuh dan puncaknya ketika Q2 tinggal beberapa menit lagi; Marc Marquez tumbang.

Marc gagal membuat saves dan tak bisa mempertajam catatan waktunya.

Baca Juga: 10 Pembalap Dapat Akses Langsung ke Q2 MotoGP Austria

Bezzecchi meraih pole position alias berhak start pertama pada sprint dan grand prix. Alex Marquez di posisi kedua, Francesco Bagnaia di urutan ketiga.

“Baris depan selalu menjadi hasil yang bagus. Saya merasa ada sedikit masalah, mungkin di ban, tetapi tidak apa-apa. Kami akan mempelajarinya. Ini (start ketiga) sudah bagus,” tutur Pecco kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.