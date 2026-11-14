Marc Marquez vs Valentino Rossi, Jorge Lorenzo Ungkap Siapa GOAT MotoGP

jpnn.com - Persaingan Marc Marquez dan Valentino Rossi dalam perdebatan pembalap terhebat sepanjang masa atau Greatest of All Time (GOAT) MotoGP kembali menjadi sorotan.

Legenda balap dunia Jorge Lorenzo bahkan memiliki pandangan tegas mengenai siapa yang lebih pantas menyandang predikat tersebut.

Lorenzo menilai peluang Marquez untuk meraih gelar juara MotoGP kedelapan akan menjadi pencapaian penting dalam menentukan statusnya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang sejarah.

"Bagi saya, perebutan status pembalap terbaik sepanjang masa kini lebih mengarah pada dua nama, yakni Marc Marquez dan Giacomo Agostini," ucap pria asal Spanyol itu.

"Apabila Marc mampu mengoleksi gelar juara dunia kesepuluh, saya rasa tidak ada lagi alasan untuk meragukan statusnya sebagai pembalap terbaik di era modern."

Marc Marquez Dekati Rekor Legendaris

Marquez memiliki peluang besar untuk menambah koleksi gelarnya pada MotoGP 2026.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut memimpin klasemen dengan keunggulan 60 poin setelah Grand Prix Qatar.

Marquez hanya membutuhkan kemenangan dalam sprint race di Portuga untuk menuntaskan musim sebagai Juara Dunia.