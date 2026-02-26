Marcell Siahaan Rilis Menuju Cahaya, Sebuah Perjalanan Batin Manusia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marcell Siahaan meluncurkan lagu religi terbaru yang bertitel Menuju Cahaya.

Adapun Menuju Cahaya merupakan single religi kedua dari Marcell yang dirilis pada 26 Februari 2026, setelah mengeluarkan single Tawakal pada 2024.

Dalam lagu tersebut, lagi-lagi lirik, komposisi serta aransemen ditulis sendiri oleh Marcell Siahaan .

Menuju Cahaya dirilis melalui label rekaman dan penerbit musik miliknya sendiri yaitu Ruang Menyusui Records dan MKH Publishing.

Lagu Menuju Cahaya diproduksi oleh Marcell Siahaan sebagai pengarah musik utama. Vokal direkam oleh Yusuf Effendi Hadiyanto di studio Ruang Menyusui, dibantu oleh musisi belakang layar seperti Gatot Alindo pada gitar akustik dan elektrik, Ivan Alidiyan pada keyboard dan synthesizer, Stefanus Adi Wibowo sebagai pengarah vokal, serta Lawrence 'Random' Widarto sebagai juru adun atau mixing and mastering engineer.

Tidak ketinggalan, istri tercintanya Rima Melati Adams juga turut serta membacakan penggalan lirik puitis berbahasa Inggris dalam lagu tersebut.

"Jelas, cuma Rima yang paling fasih dan paling bagus pelafalan bahasa Inggris di rumah ini," kata Marcell Siahaan.

Dari segi lirik, lagu Menuju Cahaya merupakan lagu tentang perjalanan batin manusia, di saat berhenti merasa menjadi pusat, dan mulai melangkah menuju sesuatu yang lebih besar daripada dirinya.