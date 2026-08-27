Marcella Zalianty hingga Isyana Hidupkan Sejarah Lewat Orkestra Meradjoet Sendja

jpnn.com, JAKARTA - Pementasan orkestra kebangsaan bertajuk “Meradjoet Sendja - Persembahan Cinta Untuk Republik” sukses digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu (26/8).

Pertunjukan ini memadukan unsur musik, seni pertunjukan, dan narasi sejarah guna menghadirkan kembali semangat para pendiri bangsa.

Olivia Zalianty bertindak sebagai produser sekaligus sutradara dalam pementasan yang melibatkan deretan seniman ternama tanah air tersebut.

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Sejumlah nama besar seperti Marcella Zalianty, Arswendy Bening Swara, Dira Sugandi, hingga Isyana Sarasvati turut memberikan penampilan terbaik mereka di atas panggung.

Kekuatan utama pertunjukan terletak pada rangkaian gagasan Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Tan Malaka yang disusun dalam satu orkestrasi kebangsaan.

Atmosfer panggung yang emosional dan reflektif membawa penonton menyelami kembali pergulatan pemikiran mengenai arti Indonesia.

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“Pertunjukan ini adalah persembahan seni, sejarah dan cinta untuk Indonesia,” ujar Olivia Zalianty menjelaskan esensi pementasan tersebut.

Menurut Olivia, upaya menumbuhkan cinta tanah air sangat penting dilakukan, salah satunya melalui perantara kesenian.