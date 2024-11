Marcello Tahitoe dan Cindy Maria Umumkan Kabar Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marcello Tahitoe alias Ello menyampaikan sebuah kabar bahagia.

Dia dan istri, Cindy Maria baru saja dikaruniai anak kedua.

Melalui akun miliknya di Instagram, Ello mengungkap bahwa sang istri melahirkan pada Senin (11/11).

Menurutnya, tanggal kelahiran anak keduanya bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang ayah, Minggus Tahitoe.

"Halo teman semua! Darah Tahitoe di sini, aku lahir sama tanggalnya sama Opa @minggustahitoe, 11-11. Happy birthday Opa," ungkap Ello, Selasa (12/11).

"I can't wait to see my sister, Dunia. Kalau kata papaku, aku lahirnya mirip sama kakakku, tetapi suaraku lebih ngebass pas menangis," sambung vokalis Dewa 19 itu.

Marcello Tahitoe lantas menyampaikan terima kasih kepada istrinya, Cindy Maria.

Dia salut sang istri telah berjuang melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan.