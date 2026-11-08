Marco Bezzecchi Buka Suara soal Insiden dengan Marc Marquez, Ada yang Mengejutkan

jpnn.com - Marco Bezzecchi harus mengakhiri sprint race MotoGP Qatar 2026 lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Marc Marquez.

Akibatnya, rider Aprilia itu gagal memperoleh poin dari balapan pendek di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026).

Hasil buruk itu membuat balapan utama menjadi sangat menentukan bagi Bezzecchi.

Bezzecchi tak Merasa Sakit Hati

Pembalap asal Itaia itu harus berjuang memangkas jarak dari Marquez agar tidak kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan gelar musim ini.

Namun, perhatian setelah sprint race justru tertuju pada sikap Bezzecchi terhadap insiden tersebut. Meski harus mengakhiri balapan di area gravel, dia tidak menunjukkan keberatan terhadap keputusan pengawas lomba.

"Saya menerima keputusan yang telah dibuat oleh Stewards dan menghormatinya. Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa sakit hati," ucapnya.

Bezzecchi Jelaskan Manuver yang Berakhir dengan Kecelakaan

Di balik keputusan tersebut, Bezzecchi tetap memberikan gambaran mengenai situasi yang membuatnya gagal melanjutkan sprint race.

Dia menilai upayanya menyalip Marquez sebenarnya masih berada dalam kendalinya sebelum kecelakaan terjadi.