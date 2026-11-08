menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Marco Bezzecchi Buka Suara soal Insiden dengan Marc Marquez, Ada yang Mengejutkan

Marco Bezzecchi Buka Suara soal Insiden dengan Marc Marquez, Ada yang Mengejutkan

Marco Bezzecchi Buka Suara soal Insiden dengan Marc Marquez, Ada yang Mengejutkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marco Bezzecchi. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - Marco Bezzecchi harus mengakhiri sprint race MotoGP Qatar 2026 lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Marc Marquez.

Akibatnya, rider Aprilia itu gagal memperoleh poin dari balapan pendek di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026).

Hasil buruk itu membuat balapan utama menjadi sangat menentukan bagi Bezzecchi.

Baca Juga:

Bezzecchi tak Merasa Sakit Hati

Pembalap asal Itaia itu harus berjuang memangkas jarak dari Marquez agar tidak kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan gelar musim ini.

Namun, perhatian setelah sprint race justru tertuju pada sikap Bezzecchi terhadap insiden tersebut. Meski harus mengakhiri balapan di area gravel, dia tidak menunjukkan keberatan terhadap keputusan pengawas lomba.

"Saya menerima keputusan yang telah dibuat oleh Stewards dan menghormatinya. Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa sakit hati," ucapnya.

Baca Juga:

Bezzecchi Jelaskan Manuver yang Berakhir dengan Kecelakaan

Di balik keputusan tersebut, Bezzecchi tetap memberikan gambaran mengenai situasi yang membuatnya gagal melanjutkan sprint race.

Dia menilai upayanya menyalip Marquez sebenarnya masih berada dalam kendalinya sebelum kecelakaan terjadi.

Marco Bezzecchi harus mengakhiri sprint race MotoGP Qatar 2026 lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Marc Marquez.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co