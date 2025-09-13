Marco Bezzecchi Juara Sprint MotoGP San Marino, 3 Pembalap Tumbang
jpnn.com - MISANO - Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi memenangi 13 lap Sprint MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (13/9) malam WIB.
Start dari posisi pertama, Bezzecchi memimpin sprint hingga lap ke-6.
Pada setengah jalannya sprint itu, Bezzecchi disalip Marc Marquez.
Namun, Marc tumbang tak lama setelah menyalip Bezzecchi.
Posisi paling depan pun kembali ada di tangan Bezzecchi, diikuti Alex Marquez.
Bezzecchi pun finis pertama, Alex Marquez kedua, dan Fabio Di Giannantonio ketiga.
"Luar biasa. Saya sangat senang bisa Top 3 di sini. Tadi ada persaingan dengan Franky (Morbidelli) untuk posisi ketiga, ya, itu menyenangkan," kata Di Giannantonio kepada awak MotoGP seusai sprint.
"Persaingan dengan Marc dan Marco tadi seru. Saya akhirnya melihat mereka lebih cepat. Jadi, ya, ini hasil yang bagus buat saya," tutur Alex Marquez.
Bukan cuma Marc Marquez yang gagal finis pada Sprint MotoGP San Marino. Ada dua lagi.
