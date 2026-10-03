Marco Bezzecchi Masih Kejar Gelar MotoGP 2026, tetapi Ada Satu Masalah Besar

jpnn.com - Marco Bezzecchi belum menghapus namanya dari persaingan gelar MotoGP 2026.

Namun, pembalap Aprilia itu mulai menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan ketika dirinya tampil dominan pada awal musim.

Bezzecchi sempat menjadi salah satu pembalap paling konsisten dengan mengoleksi empat kemenangan dari delapan seri pertama. Setelah itu, perolehan poinnya justru tersendat.

Kondisi tersebut membuatnya tertinggal 42 poin dari Jorge Martin dan 12 poin dari Marc Marquez menjelang MotoGP Jepang di Motegi.

Bezzecchi Akui Martin dan Marquez Lebih Dekat dengan Gelar

Bezzecchi masih melihat peluang untuk mengejar. Namun, dia mengakui posisi Martin dan Marquez saat ini lebih kuat dalam perburuan juara.

"Saya masih berada dalam persaingan, tetapi situasi saya berbeda dengan Martin dan Marc," ucapnya.

"Mereka saat ini memiliki posisi yang lebih kuat. Tugas saya adalah memangkas selisih dan kembali mendekat."

MotoGP Jepang 2026 menjadi kesempatan bagi Bezzecchi untuk memangkas ketertinggalan tersebut. Namun, Aprilia memiliki pekerjaan rumah karena belum pernah meraih podium di Motegi.