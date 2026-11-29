jpnn.com - VALENCIA - Marco Bezzecchi menghormati keputusan Marc Marquez untuk pensiun dari MotoGP.

Marc Marquez tidak akan bersaing lagi di MotoGP setelah balapan terakhir MotoGP musim ini, yakni Grand Prix atau Race MotoGP Valencia 2026.

The Last Dance itu bakal digelar di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11) malam WIB.

"Kabar (Marc pensiun) itu cukup mengejutkan saya. Ya, rumor itu beredar sepanjang tahun ini, tetapi karena ada banyak hal, saya pikir itu memang cuma rumor," tutur Bezzecchi.

"Hanya Marc sendiri yang benar-benar mengerti alasannya. Dia sudah menjelaskan semuanya kepada kami, tetapi semuanya cuma dia yang tahu," imbuhnya.

Bezzecchi pun mengaku merasa kehilangan.

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"Di satu sisi, saya merasa sayang, karena kehilangan pembalap yang sangat kuat, seorang rival yang bisa menjadi tempat Anda belajar," katanya.

"Saya sudah telanjur berharap masih punya satu musim lagi menguji kemampuan saya melawannya, untuk berkembang, memperbaiki diri, dan mencoba menyuguhkan pertarungan-pertarungan sengit."