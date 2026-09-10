Marcos Llorente Tak Pernah Gagal di Anfield, Liverpool Lagi-lagi Jadi Saksi

jpnn.com - Full back Atletico Madrid Marcos Llorente kembali menunjukkan sesuatu yang sulit dijelaskan setiap kali menginjakkan kaki di Anfield, markas Liverpool.

Pemain Timnas Spanyol itu lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi The Reds pada matchday pertama Liga Champions 2026/27, Kamis (10/9/2026) dini hari WIB.

Sayang, gol tersebut tidak cukup membawa Los Colchoneros pulang dengan poin. Liverpool bangkit dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1.

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Yang membuat aksi Llorente kali ini menarik bukan hanya gol pembuka yang dia cetak, melainkan catatan luar biasanya di markas Liverpool.

Llorente kini sudah lima kali menjebol gawang Liverpool di Anfield.

Torehan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif yang pernah mencetak gol di Anfield dalam ajang Eropa.

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Lebih unik lagi, lima gol tersebut tercipta hanya dalam tiga kunjungan. Artinya, Llorente hampir selalu meninggalkan jejak ketika tampil di stadion yang menjadi salah satu markas paling ikonik di Eropa itu.

Gol terbarunya lahir pada menit ke-17. Llorente memanfaatkan umpan terobosan Julian Alvarez, kemudian bergerak melewati garis pertahanan Liverpool sebelum menaklukkan Alisson Becker.