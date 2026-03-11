menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Marcos Reina Ungkap Alasan Ezra Walian Layak ke Timnas Indonesia, Punya Keunggulan Ini

Marcos Reina Ungkap Alasan Ezra Walian Layak ke Timnas Indonesia, Punya Keunggulan Ini

Marcos Reina Ungkap Alasan Ezra Walian Layak ke Timnas Indonesia, Punya Keunggulan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Striker Persik Kediri Ezra Walian mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Foto: ILeague.

jpnn.com - Pemanggilan Ezra Walian ke skuad sementara Timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari lingkungan Persik Kediri.

Nama winger berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar 42 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk persiapan menghadapi turnamen FIFA Series 2026.

Kompetisi itu  dijadwalkan berlangsung pada 27 dan 30 Maret mendatang.

Baca Juga:

FIFA Series 2026 rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan melibatkan empat negara, yakni Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta St. Kitts & Nevis.

Masuknya nama Ezra ke dalam daftar pemain langsung disambut positif oleh Pelatih Persik Marcos Reina.

Arsitek asal Spanyol tersebut menilai Ezra memang pantas kembali memperkuat Skuad Garuda.

Baca Juga:

"Ezra Walian pemain penting bagi Persik Kediri. Skill, spirit, dan visi bermainnya memberi kontribusi positif bagi tim."

"Dia sangat layak masuk Timnas Indonesia," ucap sang entrenador.

Pemanggilan Ezra Walian ke skuad sementara Timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari lingkungan Persik Kediri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI