Marcos Santos Buka Persaingan Besar di Arema FC, Semua Pemain Harus Siap
jpnn.com - Marcos Santos memilih membangun fondasi permainan Arema FC terlebih dahulu dibanding mengejar hasil instan pada masa pramusim.
Baginya, kekuatan tim tidak akan lahir hanya dari kualitas individu, melainkan dari kesamaan cara bermain seluruh pemain.
Program Latihan Arema
Latihan yang digelar di Dream Football Pitch Pakis, Kabupaten Malang, kini memasuki fase yang berbeda. Program kebugaran mulai dikurangi porsinya, sementara materi taktik dan pola permainan mendapat perhatian lebih besar.
Pelatih asal Brasil itu ingin seluruh pemain memahami peran masing-masing sebelum menghadapi Piala Presiden 2026 dan kompetisi resmi, Super League 2026/27.
"Fokus kami sekarang ialah membangun koordinasi ketika bertahan dan menjaga tempo permainan tetap tinggi. Saya senang melihat komitmen para pemain selama menjalani latihan," ujar sang entrenador.
Skuad Baru, Cara Bermain Baru
Perombakan skuad membuat Marcos tidak bisa langsung berbicara soal target tinggi. Dia lebih memilih memastikan setiap pemain memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep sepak bola yang akan diterapkan.
Bukan hanya pemain asing yang harus menyesuaikan diri, tetapi juga para rekrutan lokal serta pemain muda yang baru naik ke tim senior.
"Semua pemain harus bisa menyatu dengan cepat. Ketika mereka memahami sistem yang kami inginkan, tim ini akan berkembang menjadi lebih solid," tambahnya.
Marcos Santos memilih membangun fondasi permainan Arema FC terlebih dahulu dibanding mengejar hasil instan pada masa pramusim.
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