Marcos Santos Tak Mau Arema Tutup Musim Tanpa Gebrakan

jpnn.com, JAKARTA - Meski musim hampir berakhir, semangat Arema FC belum padam.

Singo Edan memasang target tinggi saat menghadapi PSIM Yogyakarta di laga terakhir Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/5), Arema bertekad menutup musim dengan kemenangan sekaligus memperbaiki posisi klasemen.

Saat ini Arema berada di posisi ke-10 dengan koleksi 45 poin. Namun, peluang menembus papan atas klasemen akhir masih terbuka jika mampu mengamankan tiga poin di laga penutup musim.

Pelatih Marcos Santos menegaskan timnya tidak ingin sekadar menjalani pertandingan formalitas.

Menurutnya, duel melawan PSIM menjadi kesempatan terakhir bagi timnya untuk memperbaiki posisi sekaligus menutup musim dengan kesan positif di depan pendukung sendiri.

"Kami ingin memberikan yang terbaik untuk suporter. Kami masih punya target memperbaiki posisi klasemen dan itu penting bagi tim," ujar Marcos Santos.

Optimisme Arema meningkat setelah kemenangan meyakinkan 5-2 atas PSBS Biak pada laga sebelumnya. Namun, Marcos Santos menilai kemenangan besar itu menyimpan pekerjaan rumah serius, terutama di lini pertahanan.