Marcos Santos Ungkap Fakta di Balik Kemenangan Telak Arema FC

jpnn.com - Arema FC langsung menunjukkan taringnya pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Singo Edan membuka kompetisi dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/9/2026).

Empat gol Arema FC lahir dari aksi Johan Alfarizi, Diego Landis, Marcos Vinicius, dan Mauro Zijlstra.

Start Sempurna Arema FC

Hasil tersebut membuat Arema FC mengawali musim dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, pelatih Marcos Santos tidak ingin kemenangan besar tersebut membuat anak asuhnya terlena.

Pelatih asal Brasil itu menilai kompetisi musim ini akan menghadirkan tantangan berbeda pada setiap pertandingan. Karena itu, evaluasi tetap diperlukan meski timnya berhasil mengamankan tiga poin dengan skor telak.

"Sangat sulit mengomentari pertandingan pertama ini. Kami menghadapi tim yang kuat secara fisik, tim yang berkompetisi dengan sangat baik," katanya.

Apresiasi dari Marcos Santos

Marcos Santos pun memberikan apresiasi kepada para pemain dan staf kepelatihan yang mampu menjalankan hasil kerja selama masa pramusim.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain saya, kelompok kerja saya, karena kami menjalani pramusim yang berat dan mereka merespons dengan sangat baik pada pertandingan ini," tambahnya.