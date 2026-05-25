menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Marcos Sugiyama Orbitkan Penerus Megawati Hangestri di Timnas Voli Putri Indonesia

Marcos Sugiyama Orbitkan Penerus Megawati Hangestri di Timnas Voli Putri Indonesia

Marcos Sugiyama Orbitkan Penerus Megawati Hangestri di Timnas Voli Putri Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas voli putri Indonesia, Marcos Sugiyama saat memimpin latihan menjelang AVC Nations Cup 2026 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Senin (25/5). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia percaya diri menatap AVC Nations Cup 2026.

Pada edisi kali ini, Srikandi Merah Putih tampil tanpa Megawati Hangestri Pertiwi yang masih menjalani pemulihan cedera lutut.

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama percaya para pemain lain mampu menggantikan peran pevoli asal Jember tersebut.

Baca Juga:

Apalagi, para pemain yang dipanggil sudah memahami karakter satu sama lain sehingga tinggal mematangkan taktik dan strategi.

“Tentu sangat disayangkan Megawati tidak bisa hadir di pemusatan latihan kali ini. Namun, saya tidak khawatir karena para pemain lain bisa menjalankan instruksi yang saya inginkan,” ujar Marcos.

Marcos Sugiyama juga menyiapkan beberapa nama baru untuk menjadi suksesor Megawati.

Baca Juga:

Sejauh ini, dua nama yakni Khanza Putri Yansi dan Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar diplot menjadi mesin poin Timnas voli putri Indonesia.

Keduanya menunjukkan perkembangan positif di bawah asuhan Marcos setelah mulai memahami skema permainan yang diinginkan sang pelatih

Timnas voli putri Indonesia berikan kepercayaan buat Khanza Putri Yansi dan Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar jadi suksesor Megawati Hangestri Pertiwi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI