Marcos Sugiyama Orbitkan Penerus Megawati Hangestri di Timnas Voli Putri Indonesia

Pada edisi kali ini, Srikandi Merah Putih tampil tanpa Megawati Hangestri Pertiwi yang masih menjalani pemulihan cedera lutut.

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama percaya para pemain lain mampu menggantikan peran pevoli asal Jember tersebut.

Apalagi, para pemain yang dipanggil sudah memahami karakter satu sama lain sehingga tinggal mematangkan taktik dan strategi.

“Tentu sangat disayangkan Megawati tidak bisa hadir di pemusatan latihan kali ini. Namun, saya tidak khawatir karena para pemain lain bisa menjalankan instruksi yang saya inginkan,” ujar Marcos.

Marcos Sugiyama juga menyiapkan beberapa nama baru untuk menjadi suksesor Megawati.

Sejauh ini, dua nama yakni Khanza Putri Yansi dan Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar diplot menjadi mesin poin Timnas voli putri Indonesia.

Keduanya menunjukkan perkembangan positif di bawah asuhan Marcos setelah mulai memahami skema permainan yang diinginkan sang pelatih