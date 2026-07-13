Marcos Tjung Kolaborasi Bareng Fryda Luciana Hingga Tessa Mariska Lewat Warna-Warni Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah musisi lintas generasi bersatu dalam sebuah proyek musik bertajuk Warna-Warni Indonesia.

Lagu tersebut menjadi simbol semangat persatuan, keberagaman, sekaligus kecintaan terhadap Tanah Air di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Proyek ini diproduseri oleh Marcos Tjung bersama MTJung Production dengan menggandeng sederet penyanyi ternama seperti Tessa Mariska, Fryda Luciana, Dea Mirella, Sarwana, Bemby Noor, Feline Xiao, Lidya Lau, hingga Ari Sanjaya.

Setiap penyanyi hadir membawa karakter vokal yang berbeda. Perbedaan tersebut sengaja dihadirkan sebagai representasi keberagaman budaya Indonesia yang menjadi pesan utama dalam lagu Warna-Warni Indonesia.

Marcos Tjung mengungkapkan, ide menghadirkan lagu ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi bangsa belakangan ini. Meski demikian, dia percaya Indonesia tetap memiliki kekuatan besar yang harus terus dijaga, yakni keberagaman.

"Kita tahu Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Tapi karena 17 Agustus sebentar lagi, aku mau kasih lihat bahwa Indonesia masih sangat indah," ungkap Marcos Tjung dalam keterangan resmi.

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Menurutnya, lagu tersebut menjadi cara sederhana untuk mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman budaya yang selama ini menjadi kekuatan bangsa.

"Kita mau representasi Indonesia lewat berbagai budaya dari musisi-musisi yang terlibat. Kita kasih lihat bahwa keberagaman bisa tetap teguh berdiri di tanah air," sambungnya.