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Mardiono Ajak Anak Muda Tak Tinggalkan Sektor Pertanian

Mardiono Ajak Anak Muda Tak Tinggalkan Sektor Pertanian
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Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono bersama generasi muda dan kader parpol di Pamekasan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, PAMEKASAN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidanv Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak generasi muda untuk tidak meninggalkan sektor pertanian.

Menurut Mardiono, keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Mardiono saat berkunjung ke Kantor DPC PPP Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (4/9).

Mardiono menegaskan Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, menurutnya, tidak semestinya Indonesia bergantung pada pangan dari luar negeri.

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“Kita harus kembali kepada UUD 1945, bahwa harus ada kedaulatan rakyat. Tidak elok kalau negeri kita ini yang punya bumi ijo royo-royo kemudian menjadi negara yang impor,” ujar Mardiono.

Menurut Mardiono, swasembada dan kemandirian pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sektor pertanian perlu terus diperkuat, termasuk dengan memastikan adanya regenerasi petani.

Mardiono menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam membawa sektor pertanian menjadi lebih modern, produktif, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

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“Anak-anak muda jangan melupakan sektor pertanian,” tegasnya.

Mardiono mengatakan pemerintah perlu terus memberikan dukungan agar sektor pertanian memiliki daya tarik bagi generasi muda.

Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mengajak generasi muda untuk tidak melupakan pertanian.

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