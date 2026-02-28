Mardiono Buka Muswil PPP Kalbar dan Optimistis Kembali ke Senayan 2029
jpnn.com, PONTIANAK - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Kalimantan Barat, di Pontianak, Jumat (27/2).
Muswil merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi nasional partai menjelang tahapan verifikasi dan persiapan Pemilu 2029.
“Insyaallah, dalam waktu dekat konsolidasi nasional selesai. Ini menjadi langkah awal menyongsong verifikasi yang akan dilaksanakan pada awal 2027,” ujar Mardiono.
Mardiono juga menyampaikan bahwa PPP tengah mempercepat pembentukan agen-agen politik hingga tingkat kelurahan, yang ditargetkan sudah terbentuk penuh satu tahun sebelum Pemilu 2029.
Dengan struktur yang solid hingga akar rumput, PPP optimistis dapat bergerak lebih efektif dalam pemenangan.
Mardiono menekankan kekuatan PPP di tingkat basis masih terjaga. Walaupun pada Pemilu 2024 lalu PPP menghadapi dinamika politik nasional yang berat, perolehan suara partai tetap menunjukkan bahwa basis dukungan di tingkat grassroot masih utuh.
“Alhamdulillah, ini mencerminkan bahwa kekuatan kami di grassroot masih solid,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardiono menegaskan pentingnya penyamaan misi perjuangan antara struktur partai di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, agar langkah politik PPP berjalan searah dan saling menguatkan.
Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono membuka Muswil DPW PPP Kalbar dan yakin bisa membawa kembali ke Senayan pada 2029.
