Mardiono Minta Kader PPP Jambi Fokus Pemilu 2029 & Tak Terprovokasi Isu

jpnn.com, JAMBI - Musyawarah Cabang (Muscab) serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Provinsi Jambi sukses digelar pada Sabtu malam (28/3).

Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Turut hadir Ketua DPW PPP Provinsi Jambi Muhamad Fadhil Arief Sekretaris DPW Hurmin, Bendahara Ibnu Sina, serta para Ketua dan Sekretaris DPC, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sayap, kader, dan simpatisan partai.

Mardiono meminta agar seluruh kader tetap fokus pada konsolidasi internal dan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Dia juga mengingatkan agar kader tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu miring, termasuk anggapan bahwa PPP tidak dapat mengikuti pemilu.

“Kami tidak boleh baper dan dangkal dalam berpikir. Tidak mungkin hanya karena satu orang dapat menggagalkan partai menjadi peserta pemilu. Saya menganalogikan seperti pelaksanaan salat Jumat yang tidak batal hanya karena muazin tidak hadir, karena jemaah juga siap menggantikannya,” ujar Mardiono.

Dia berharap pelaksanaan muscab di Jambi dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum penting dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik pada 2027.

“Muscab harus menjadi ajang konsolidasi untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. DPC juga harus merapikan struktur PAC hingga ke tingkat desa agar kepengurusan semakin solid,” tegasnya.

Sementara itu, Fadhil Arief menyampaikan bahwa muscab ini diharapkan mampu memperkuat soliditas PPP di Provinsi Jambi, sekaligus menjadi langkah awal menuju kekuatan politik yang lebih besar pada kontestasi mendatang.

“Dengan terpilihnya kepengurusan baru di tingkat DPC, kami berharap mereka dapat bergerak cepat membangun komunikasi politik, memperluas basis dukungan, serta aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menghadirkan program yang relevan,” ujarnya.